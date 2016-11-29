Инвестор из Лондона купил украинский банк

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка.

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Как отмечается в сообщении, новый владелец намерен развивать возможности банка по обслуживанию предприятий малого и среднего бизнеса и предпринимателей в Украине и внедрять современные банковские продукты для ускорения развития экономики страны. Также особое внимание он будет уделять повышению эффективности и прибыльности деятельности финучреждения.

«У меня оптимистичный взгляд на перспективы роста экономики Украины в ближайшие годы, - приводятся слова Пинтера в сообщении. - На мой взгляд, двигателем динамичного роста в Украине будет предпринимательство. Средние и малые предприятия могут привлечь значительный неиспользованный человеческий капитал в Украине, а также воспользоваться преимуществами и возможностями международной торговли со странами Европейского Союза и другими странами-соседями».

Справка УНИАН. «Коммерческий индустриальный банк» работает на рынке Украины с 1993 года и на 1 октября занимал 87-е место среди 100 работающих в стране банков по объему активов.

Стефан Пол Пинтер является основателем и исполнительным директором GML Capital LLP - частной инвестиционно-банковской и управляющей компании с головным офисом в Лондоне, Великобритания. GML Capital LLP основана в 1983 году, специализируется в инвестировании на развивающихся рынках и имеет опыт работы в Украине с 1993 года.