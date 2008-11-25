Оптимистический сценарий: рост страхового рынка в 2009 г - 10%

Председатель правления СГ «ТАС» Дмитрий ГРИЦУТА считает, что, по оптимистическому прогнозу, рост страхового рынка Украины в 2009 году будет на уровне 10%.

В беседе с корреспондентом УНИАН он сообщил, что, составляя прогнозы развития рынка страхования в 2009 году, в СГ «ТАС» разработали два возможных сценария событий - оптимистический и консервативный (пессимистический). Так, оптимистический сценарий предусматривает рост рынка максимум на 10%, консервативный - снижение против показателя 2008 года на 20%. При этом Д.ГРИЦУТА считает, что, скорее всего, по итогам 2009 года будет иметь место снижение рынка на 5-10%

«Мы в компании разрабатываем два сценария развития рынка. Первый сценарий оптимистический, который составляет 10% роста рынка в 2009, по сравнению с 2008 годом. Это оптимистический сценарий и вряд ли будет больше. Второй прогноз в компании назвали консервативным - снижение на 20% к 2008 году, практически выход на объемы 2007 года, - сказал Д.ГРИЦУТА. – Наверное, истина где-то по серединке, скорее всего, это будет снижение на 5-10%. Наверное это будет более реальная цифра».

Д.ГРИЦУТА отметил, что подписания новых страховых договоров по банковскому каналу не будет, так как сегодня банки работают, в основном, на пролонгацию договоров, заключенных ранее.

«Привлечение новых клиентов у банков будет минимальное, поэтому этот канал продаж, который составляет у большинства крупных компаний около 30% доходов, резко упадет. Второй момент - это риск банкротства целого ряда компаний, особенно тех, которые сидели на одном канале продаж, либо на одном, двух крупных клиентах. Волна невыплат, которая пойдет по рынку, подорвет имидж рынка в целом и это отобразится на доходах участников рынка. Эти два фактора в комплексе приведут к тому, что роста по рынку не будет», - считает ДРИЦУТА.

Также, по его мнению, в условиях кризиса можно ожидать всплеска страхового мошенничества.

«Все компании сейчас готовятся к тому, что в условиях кризиса мошенничество будет возрастать. Если сейчас компании закладывают на мошенничество выплаты на уровне 20%, то в следующем году это будет больше. Все компании очень осторожно относятся к данному фактору», - сказал Д.ГРИЦУТА.

По итогам 2008 года он ожидает рост рынка на 20-25%.

Что касается планов СГ «ТАС» на 2009 год, то здесь компания также имеет два варианта развития событий. В то же время, по его словам, компании будет достаточно двигаться «в ногу с рынком». «Для себя мы рассчитываем два варианта, первый, это мы двигаемся не ниже оптимистического развития рынка, второй вариант - мы двигаемся не ниже пессимистического развития рынка. Естественно, под два варианта рассчитываем расходы. В том случае, если будет пессимистический вариант, мы должны быть готовы сократиться в расходах, чтобы выстоять на этом рынке», - подытожил Д.ГРИЦУТА.

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая Группа «ТАС» создано в 1998 году.

В структуре СГ «ТАС» более 30 региональных дирекций и филиалов и 400 Центров продаж по всей Украине. Агентская сеть компании составляет около 3000 человек.

Объем страховых платежей СГ «ТАС» в январе-сентябре т.г. составил 281 млн. грн., страховые выплаты - 102,7 млн. грн.