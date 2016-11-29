В Украине уменьшилась реальная зарплата

Реальная заработная плата в октябре 2016 года была ниже показателя прошлого месяца на 3%, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

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При этом по сравнению с октябрем 2015 года реальная заработная плата выросла на 6,2%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре снизилась на 0,2% по сравнению с сентябрем и составила 5350 грн. Данное значение в 3,7 раза выше уровня минимальной заработной платы в Украине, которая составляет 1450 грн.

В Госстате отметили, что по сравнению с октябрем 2015 года средняя номинальная зарплата выросла на 18,1%.

Самые высокие средние зарплаты в октябре зафиксированы в авиационном транспорте – 27,2 тыс. грн, финансовой, страховой деятельности – 10,5 тыс. грн и сфере телекоммуникаций – по 9,6 тыс. грн.

Наименьший уровень средней зарплаты в октябре был отмечен в сфере почтовой и курьерской деятельности – 3,1 тыс. грн, образовании – 3,7 тыс. грн и здравоохранении - 3,5 тыс. грн.

Данные рассчитаны без учета временно оккупированной Россией территории Крыма и части зоны АТО.

Как сообщал УНИАН, средняя заработная плата штатного работника в Украине в 2015 году выросла на 30%, а реальная – уменьшилась на 10% по сравнению с 2014 годом.