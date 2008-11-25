Ситуация в мировой экономике нормализуется в 2011 году

Пик нынешнего финансового кризиса еще не пройден, он и связанные с ним проблемы "могут еще усилиться". При этом улучшение ситуации не наступит ранее 2010 г., заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Оливье БЛАНШАР. Интервью с ним опубликовала 24 ноября швейцарская газета Finanz und Wirtschaft.

Согласно его прогнозу, экономический рост "восстановится" лишь в 2010 г., а ситуация в мировой экономике "в целом войдет в норму" в 2011 г., передает ПРАЙМ-ТАСС.

О.БЛАНШАР предупредил, что МВФ не сможет в ближайшие месяцы оказать необходимую поддержку всем развивающимся странам, так как не имеет для этого достаточных финансовых ресурсов.

Касаясь тех мер, которые правительства различных стран должны предпринять для противодействия нынешнему кризису, главный экономист МВФ назвал снижение центробанками учетных банковских ставок.