НБУ сегодня купил у банков почти $13 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 29 ноября, купил у банков 12,8 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,60 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 13,4 млн долл.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 14:30 установились на уровне 25,57/25,60 грн/долл.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу составил 25,5983 грн/долл.