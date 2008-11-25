Банки Киева торгуют долларом по 6,25/6,39 грн.

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара США на 12 копеек – до 6,29 грн. Наличный курс покупки доллара сегодня в коммерческих банках Киева зафиксирован на уровне 6,10-6,33 грн./долл., продажи – 6,26-6,39 грн./долл.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:

«Укргазбанк»: покупка – 6,10 грн./долл., продажа – 6,38 грн./долл.;

«Укрсоцбанк»: покупка – 6,25 грн./долл., продажа – 6,38 грн./долл.;

«ПриватБанк»: покупка – 6,33 грн./долл., продажа – 6,39 грн./долл.;

«Правэксбанк»: покупка – 6,26 грн./долл., продажа – 6,2642 грн./долл.

В Ощадбанке курс покупки доллара составлял 6,29 грн./долл., продажи – 6,38 грн./долл., в «Укрэксимбанке» – 6,30 грн./долл. и 6,3895 грн./долл. соответственно.

Как сообщал УНИАН, на сегодня Нацбанк установил официальный курс гривны на уровне 6,29 грн. за доллар, снизив его на 1,9% по сравнению с курсом на 24 ноября (6,17 грн./долл.).

Напомним, с 28 ноября вступает в силу постановление НБУ о привязке официального курса гривны по отношению к доллару к курсу на межбанковском рынке.

Во вторник, 25 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 6,42500/6,6750 грн.