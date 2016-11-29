Минфин сегодня не смог одолжить деньги на внутреннем рынке

19:12, 29 ноября 2016
Финансы
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В ходе аукциона планировалось размещение гривневых облигаций сроками обращения 6, 9 и 12 месяцев, а также 5 лет, однако инвесторы не подали ни одной заявки на их приобретение.

Фото УНИАН

Министерство финансов Украины на еженедельном плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 29 ноября, не привлекло средства в государственный бюджет.

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Согласно данным на сайте министерства, в ходе аукциона планировалось размещение гривневых облигаций сроками обращения 6, 9 и 12 месяцев, а также 5 лет, однако инвесторы не подали ни одной заявки на их приобретение.

Как сообщал УНИАН, Минфин в четвертом квартале текущего года планирует размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, а также 2, 3 и 5 лет и валютных облигаций сроками обращения от 17 до 24 месяцев.

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