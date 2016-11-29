Минфин сегодня не смог одолжить деньги на внутреннем рынке

Министерство финансов Украины на еженедельном плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 29 ноября, не привлекло средства в государственный бюджет.

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Согласно данным на сайте министерства, в ходе аукциона планировалось размещение гривневых облигаций сроками обращения 6, 9 и 12 месяцев, а также 5 лет, однако инвесторы не подали ни одной заявки на их приобретение.

Как сообщал УНИАН, Минфин в четвертом квартале текущего года планирует размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, а также 2, 3 и 5 лет и валютных облигаций сроками обращения от 17 до 24 месяцев.