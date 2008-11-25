Кабмин определит первоочередные проекты финансирования

Правительство намерено в кратчайшие сроки определить перечень крупных инфраструктурных проектов, которые необходимо реализовывать в первоочередном порядке, для нормализации работы различных отраслей в условиях негативного влияния мирового финансового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на совещании с представителями ТЭК в Кабинете министров.

“Мы начинаем в правительстве системную работу по определению таких инфраструктурных проектов для того, чтобы определить их основной целью для концентрации организационных усилий правительства, для концентрации финансовых ресурсов, в том числе мощных мировых инвесторов. Для нас сегодня важно иметь четкое представление о том, какие масштабные проекты в каждой отрасли экономики дадут надежду и возможность Украине во время финансового кризиса стать сильнее и провести те структурные реформы, которые не были проведены за прежние 17 лет”, - сказала она.

Премьер также отметила, что с 1996 по 2007 годы объем капитальных вложений в электроэнергетику за счет всех источников финансирования составил лишь 28,7 млрд. грн., причем 81% этой суммы составили средства самих предприятий. При таких условиях было абсолютно невозможно модернизировать эту отрасль, и поэтому в первоочередном порядке правительство планирует рассмотреть инфраструктурные проекты в топливно-энергетическом комплексе, подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

“Это касается всех проектов в угольной отрасли”, - сказала она.

Премьер отметила, что за 17 лет из 2 760 шахт осталось 144. А производственные мощности по добыче угля со 193 млн. тонн сократились до 90 млн. тонн.

“Это значит, что все 17 лет шло сокращение объектов, которые могут давать стране уголь... Поэтому сегодня мы должны четко определить все объекты для инвестирования, которые дадут возможность дать новую жизнь угольной отрасли”, - заявила она, подчеркнув, что на сегодняшний день есть инвесторы, готовые вложить свои средства в угольную отрасль Украины. И, главное, организовать прозрачные конкурентные условия для привлечения средств.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в первую очередь нужно определить инфраструктурные проекты в системе генерации электроэнергии, ее транспортировки, строительства новых электростанций, в том числе на возобновляемых источниках энергии.

“Думаю, что это будет второй масштабный план инвестиционных проектов, которые можно реально воплощать в жизнь”, - сказала премьер.

Она отметила, что есть уже пример того, что правительство активно работает в этом направлении, имея в виду реализацию проекта по строительству высоковольтной воздушной линии 750 кВ "Ривненская АЭС - ПС "Киевская", и под этот проект уже привлечено инвестиций в объеме 150 млн. евро.

Также премьер сообщила, что в общем правительство планирует рассмотреть инфраструктурные инвестиционные проекты по линии Минуглепрома на 6,6 млрд. долл., и реализация этих проектов дает надежду на то, что в Украине можно будет организовать мощный внутренний рынок для товаров и работ, спрос на которые на внешнем рынке упал.

По линии Минтопэнерго подобные проекты имеют объем 14,9 млрд. долл. “Я думаю, что это лишь начало”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также сообщила, что на следующей подобной встрече будет рассмотрен вопрос об инвестиционных проектах по линии Министерства транспорта и связи.