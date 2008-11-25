АМК проверит комиссии «Укрпочты» за квартплату

Органы Антимонопольного комитета Украины проверяют деятельность структурных подразделений УГППС «Укрпочта» на региональных рынках приема коммунальных платежей от населения.

Как сообщила УНИАН пресс-служба АМК, в частности, территориальные отделения Комитета детально анализируют, насколько обоснованными являются установленные подразделениями «Укрпочты» размеры комиссионного вознаграждения за прием от населения платежей за жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию.

Как показал проведенный специалистами АМК мониторинг, размер этого вознаграждения, например, за прием платежей за электроэнергию составляет от 2 до 2,5%. В то же время, отдельные банки берут от 0,5-1,2% комиссионных за аналогичные услуги.

«Антимонопольный комитет уделяет первоочередное внимание социально важным рынкам. Ситуация, когда «Укрпочта» взимает за прием коммунальных платежей подобные размеры комиссионных, нас особенно обеспокоила. Ведь, такое поведение задевает финансовые интересы, в первую очередь, украинских селян и жителей самых отдаленных уголков страны, которым каждая гривня дается нелегким трудом. И в большинстве случаев, они просто вынуждены платить за коммунальные услуги именно в отделениях «Укрпочты», которая занимает доминирующее положение", - отметил по этому поводу исполняющий обязанности председатели АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.