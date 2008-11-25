Экономика Англии оправится от кризиса в 2011 г

Правительство Великобритании обнародовало новый пакет антикризисных мер, действие которого рассчитано на конец нынешнего и весь следующий год, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Выступая вчера с парламентской трибуны с докладом по бюджетной политике, министр финансов Соединенного Королевства Алистер Дарлинг дал понять, что британская экономика начнет активно выходить из кризиса в 2010 г и окончательно оправится от него в 2011 г.

Канцлер казначейства заявил, что правительство приняло решение понизить на предстоящие 13 месяцев ставку подоходного налога с 15 до 13,5 проц. Новый уровень ставки вступает в действие ровно через неделю - в следующий понедельник. По словам А.Дарлинга, данная мера "положит в карманы потребителей" дополнительные 12,5 млрд фунтов стерлингов. "Это удешевит товары и услуги и, за счет поощрения к увеличению /потребительских/ расходов, поможет создать стимулы для /экономического/ роста", - пояснил глава Минфина.

А.Дарлинг также сообщил, что правительство намерено еще более увеличить финансовые заимствования, которые вольются в национальную экономику. Их размер достигнет в следующем году 118 млрд фунтов стерлингов.

Кроме того, канцлер казначейства пообещал инвестировать на период 2010-2011 гг 3 млрд фунтов в совершенствование дорожной инфраструктуры, строительство "социального жилья", обновление образовательных учреждений и создание более эффективной энергетической системы.

Вместе с тем британское правительство приняло решение повысить пошлины на бензин, алкоголь и табачную продукцию. С 2011 г на 0,5 проц будет повышены сборы по линии национальной системы страхования. Самым тяжелым бременем на плечи состоятельной части населения ляжет повышение максимальной ставки налога на прибыль до 45 проц с того же 2011 г - лишнее свидетельство уверенности правительства в том, что последствий кризиса к этому периоду ощущаться уже не будет.

Правительство лейбористов окончательно остановилось на решении бороться с последствиями кризиса фискальными мерами и поддерживать деловую активность за счет увеличения объема заимствований. Этой политике резко оппонирует оппозиционная Консервативная партия, полагая, что риски, на которые идет правительство, слишком велики и грозят обрушением курса национальной валюты. В связи с этим очевидно, что решения кабинета министров об увеличении через 2 года страховых отчислений и повышении ставки налога на прибыль преследуют главную цель - удержать стабильный курс фунта стерлингов.

План правительства Гордона Брауна, безусловно, крайне рискован, однако если он все же увенчается успехом, то у лейбористов могут появиться реальные основания продлить свое пребывание у власти, выиграв очередные всеобщие выборы. Последние вполне могут состояться и ранее предельного срока, то есть еще до 5 мая 2010 г, если общая политическая конъюнктура для правящей партии окажется благоприятной.