Центробанк Китая снова укрепил курс юаня к доллару

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в среду повысил курс национальной валюты жэньминьби (официальное название юаня) к американской валюте, сообщает Росбалт.

"Регулятор укрепил юань на 24 базисных пункта до 6,8865 за доллар США. Накануне НБК повысил курс нацвалюты к доллару на 0,22% до 6,8889, а днем ранее - на 0,18%", - говорится в сообщении.

До этого эксперты прогнозировали снижение курса китайской валюты до семи юаней за доллар. Однако после ряда заявлений представителей Центробанка ситуация стабилизировалась.

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"В последнее время юань обесценился по отношению к доллару, в то же время колебания к большинству других валют незначительны. В долгосрочной перспективе сохранится тенденция к стабильности и укреплению курса жэньминьби", - указал ранее замглавы НБК И Ган.

Рост амплитуды колебаний юаня к доллару начался после запуска правительством КНР реформы механизма формирования обменного курса юаня к доллару. В августе 2015 года китайский ЦБ объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.

Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%.