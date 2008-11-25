Привязка курсов нормализует валютный рынок – Astrum

Привязка официального курса валют к межбанковскому является первым шагом к нормализации валютного рынка. Таковы выводы экспертов ИК «Astrum Investment Management».

«Практика существования нескольких курсов валют (официальный, межбанковский, наличный) ведет к перекосам, которые ухудшают нормальное функционирование участников валютного рынка. Привязка наличного курса к официальному, который сейчас произвольно устанавливает НБУ, часто на уровне ниже реальных сделок, приводит к дефициту наличной валюты», - считают эксперты.

По их мнению, население не заинтересовано в расставании с валютой по заведомо заниженному курсу, а обменные пункты из-за разницы курсов не имеют других источников пополнения запасов наличности. Невозможность конвертировать гривню ухудшает и без того негативные девальвационные ожидания и увеличивает потенциальную нагрузку на валютный рынок.

«Таким образом, Нацбанк снижает краткосрочный спрос на наличность – из-за невозможности населением купить иностранную валюту в обменных пунктах, но ухудшает среднесрочный спрос. В такой ситуации отток гривневых депозитов из банков продолжается, некоторая часть из них идет на текущее потребление, а остальные инвестируются напрямую в валюту или в товары длительного пользования, преимущественно импортные, что провоцирует дополнительный спрос на валютном рынке», - подчеркивают эксперты.

По их мнению, необходимо принятие мер для либерализации наличного курса, что позволит установить реальную цену на наличную валюту и удовлетворить спрос на нее.

Отметим, официальный курс доллара США сегодня повысился на 12 копеек – до 6,29 грн. Наличный курс покупки доллара в коммерческих банках Киева зафиксирован на уровне 6,10-6,33 грн./долл., продажи – 6,26-6,39 грн./долл.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:

«Укргазбанк»: покупка – 6,10 грн./долл., продажа – 6,38 грн./долл.;

«Укрсоцбанк»: покупка – 6,25 грн./долл., продажа – 6,38 грн./долл.;

«ПриватБанк»: покупка – 6,33 грн./долл., продажа – 6,39 грн./долл.;

«Правэксбанк»: покупка – 6,26 грн./долл., продажа – 6,2642 грн./долл.

В Ощадбанке курс покупки доллара составлял 6,29 грн./долл., продажи – 6,38 грн./долл., в «Укрэксимбанке» – 6,30 грн./долл. и 6,3895 грн./долл., соответственно.

На сегодня Нацбанк установил официальный курс гривны на уровне 6,29 грн. за доллар, снизив его на 1,9% по сравнению с курсом на 24 ноября (6,17 грн./долл.).

С 28 ноября вступает в силу постановление НБУ о привязке официального курса гривни по отношению к доллару к курсу на межбанковском рынке.

Во вторник, 25 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 6,42500/6,6750 грн.