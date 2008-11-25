ВБ снизил прогноз роста экономики Китая в 2009 г до 7,5%

Темпы роста экономики Китая в 2009 г составят 7,5%. Такие данные, как сообщает сегодня ПРАЙМ-ТАСС, содержатся в новом прогнозе Всемирного банка (ВБ), который был скорректирован данной международной организацией с учетом продолжающегося мирового финансового кризиса.

В предыдущем прогнозе Всемирного банка, касающемся темпов роста ВВП в Китае на 2009 г, называлась цифра 9,2%.

Как подчеркивается в докладе, в 2009 г ожидается усиление негативного влияния на китайскую экономику глобального финансового кризиса. "Мировая экономика сталкивается с большими трудностями. Замедление темпов экономического роста в США, Европе и Японии должно также сказаться и на развивающихся странах, включая Китай", - считает представитель ВБ Дэвид Доллар.