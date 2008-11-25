Госбюджет по итогам года будет перевыполнен
Заявляет Минфин
Министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК заявляет, что Государственный бюджет по итогам года будет перевыполнен.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПИНЗЕНИК сообщил сегодня на встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.
При этом министр финансов отметил, что на сегодня наблюдаются негативные тенденции в части сокращения сборов налоговых платежей в бюджет, что может привести к невыполнению Госбюджета по итогам ноября-декабря.
Кроме того, В.ПИНЗЕНИК подчеркнул, что есть риск в таком негативном состоянии в части наполнения бюджета начать и следующий год, то есть тенденция сокращения уплаты налогов будет сохраняться.
Как сообщал УНИАН, 20 ноября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО высказала уверенность в том, что по итогам 2008 года Государственный бюджет Украины будет перевыполнен.
“Несмотря на мировой кризис, в этом году Государственный бюджет будет перевыполнен, что позволит провести все расходы, которые запланированы”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Она сообщила, что сегодня наблюдается перевыполнение по сбору основных налогов.
В то же время премьер-министр подчеркнула, что бюджет-2008 будет перевыполнен “по инерции”, благодаря позитивной динамики экономического развития первой половины 2008 года.
Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что 2009 год будет очень трудным в части наполнения Государственного бюджета.
24 ноября министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК заявил, что в ноябре и декабре 2008 года доходная часть бюджета выполнена не будет.
«Первый месяц (ноябрь) по доходам в бюджет не будет выполнен… Это мы уже знаем, в декабре тоже», - сказал В.ПИНЗЕНИК.
При этом он подчеркнул, что виноват в этом банковский сектор и «другие секторы, которые испытывают кризис».
По его словам, на сегодняшний день ситуация по выполнению бюджета усложняется и даже те прогнозы, которые делались месяц назад, ухудшаются.
«Уплата налога на прибыль уже показала нам проблемы, по НДС - проблемы», - сказал В.ПИНЗЕНИК.
Кроме того, он подчеркнул, что ситуация по бюджету 2009 года также будет «не простой», хотя на сегодняшний день нельзя говорить о больших рисках в отношении инфляции.
Справка УНИАН. По данным Государственного казначейства Украины, в общий фонд Государственного бюджета в январе-октябре 2008 г. поступило 150 млрд. грн., что на 153,8%, или на 52,4 млрд. грн. больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины, плановые показатели за 10 месяцев 2008 г. перевыполнены на 6,5%, дополнительно в бюджет поступило почти 9,1 млрд. грн.
В течение октября т.г. в общий фонд госбюджета поступило 15,6 млрд. грн. доходов, что составляет 145,8% к соответствующему показателю 2007 г. Плановый показатель октября 2008 г. перевыполнен на 0,4%.
Изменениями в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которые были приняты в сентябре и вступили в действие в октябре 2008 г., увеличен годовой план доходной части бюджета на 1,8 млрд. грн.