Банки проявляют экономический эгоизм - Пинзеник

Министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК считает, что банки проявляют экономический эгоизм в отношении с реальным сектором экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

По словам министра, сегодня банки используют полученные средства рефинансирования не на кредитование реального сектора экономики, а используют их для работы на валютном рынке.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал Национальный банк ужесточить свою политику в подходах к формированию резервов коммерческих банков, а также политику рефинансирования.

“Если НБУ включает инструмент рефинансирования, то эти средства не должны идти на валютный рынок для спекулятивных операций. Это запрещено”, - сказал В.ЮЩЕНКО 20 ноября в ходе совещания с руководством НБУ и коммерческих банков.

По информации Президента, за ноябрь Нацбанк предоставил кредитное рефинансирование 110 банкам на 40 млрд. грн. Из них 94 банка получили рефинансирование на срок более года в сумме 28 млрд. грн. Овернайт получил 71 банк на сумму 29 млрд. грн.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что на сегодня сверхнормативная ликвидность банков, без учета обязательных резервов, составляет 15,7 млрд. грн.

Несмотря на такую ситуацию и на такую политику НБУ, объем кредитования реальной экономики коммерческими банками снижается, а свободные гривневые средства идут на валютный межбанк, добавил Президент.

“Давайте забудем про то, что часть рефинансирования идет на поддержание экономики. Не идет она на поддержку экономики. Тогда остается одна позиция - валютный рынок”, - сказал он.