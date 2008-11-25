Президент обеспокоен высоким спросом на межбанке

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен сохранением высокого спроса на валюту на межбанковском рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на встрече с министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ. На встрече также присутствовал первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

По словам Президента, вчера спрос на доллар на межбанке превышал 1 млрд. долларов. При этом предложение составляло 0,5 млрд. долларов.

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что позитивным является то, что объем средств в долларах, которые поступают на счета субъектов хозяйственной деятельности и списываются с этих счетов, практически одинаков.

В свою очередь, А.ШЛАПАК сообщил, что на сегодня уже ведется работа относительно определения причин высокого спроса на валюту, и уже до конца недели, возможно, можно будет выйти на принятие каких-либо решений в данном вопросе. В частности, А.ШЛАПАК, отметил необходимость проверки целесообразности операций банков по покупке валюты для собственных нужд.

Как сообщалось, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок - 6,42500/6,6750 грн., цены на российскую валюту поднялись до 0,2310/0,2395 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх - 8,2735/8,6050 грн.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,2884/1,2886 долл. США (понедельник - 1,2579/1,2581 долл. США).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

На сегодня Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 6,29 грн. за доллар, снизив его на 1,9% по сравнению с курсом на 24 ноября (6,17 грн./долл.).

Напомним, с 28 ноября вступает в силу постановление НБУ о привязке официального курса гривни по отношению к доллару к курсу на межбанковском рынке.

На совещании 20 ноября под председательством главы государства с банкирами Виктор ЮЩЕНКО критически оценил ситуацию с валютным курсом на межбанковском и наличном рынках, указав на несбалансированность предложения и спроса на безналичном рынке. «Мы никогда не справимся со спросом на доллар, если мы не справимся с предложением гривни. В этой цифре меня беспокоит одно: если эта ликвидность накачана Нацбанком, мы никогда не справимся и не выиграем ту ситуацию, которая у нас есть на валютном рынке», — заявил глава государства, раскритиковав политику рефинансирования банков, которую проводит НБУ.

В ноябре Нацбанк рефинансировал 110 банков 40 млрд. грн., из них 94 получили кредиты на 28 млрд. грн. на срок более года. Государственная помощь банкам была предоставлена для поддержки отечественной экономики.

Банковские аналитики отмечают, что гривневое рефинансирование банкам по объему практически совпадет с объемами выкупа гривни в результате продаж Нацбанком валюты. В октябре Нацбанк направил на интервенции на валютном рынке 4,1 млрд. долл., а с 1 по 19 ноября – еще 2,4 млрд. долл.