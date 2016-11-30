Нацбанк пытается отсудить у Бахматюка и Жеваго свыше 6 миллиардов

Национальный банк Украины пытается через суд взыскать долги по договорам поручительства владельца банков "Финансовая инициатива" и "ВиЭйБи" Олега Бахматюка на 4,8 миллиарда гривень и владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго на 1,5 миллиарда гривень.

Об этом сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook со ссылкой на слова директора департамента управления рисками НБУ Игоря Будника.

Будник напомнил, что в 2014 - начале 2015 года регулятор предоставлял рефинансирование банкам, принимая в качестве обеспечения поручительство их конечных владельцев.

Он отметил, что в "дисфункциональной" судебной системе постоянно находятся "полулегальные" методы затягивания процесса, а спрогнозировать решение суда по таким делам практически невозможно.

В частности, по его словам, суд обязал государственную исполнительную службу наложить арест на имущество Бахматюка, однако вскоре один из руководителей государственной исполнительной службы отменил постановление о наложении ареста, что вынуждает НБУ снова обращаться в суд.

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"Приведенные примеры показывают, насколько остро в Украине стоит вопрос правосудия, защиты прав кредиторов и необходимости реформирования судебной и исполнительной системы", - отметил Будник.

Как сообщал УНИАН, задолженность неплатежеспособных банков перед Национальным банком Украины по полученным ранее кредитам рефинансирования в октябре сократилась на 560 миллионов гривень, или на 1,1%, - до 52,44 миллиарда гривень.

Ранее Нацбанк озвучил планы совместно с Фондом гарантирования вкладов физлиц (благодаря реализации залогов под кредиты в неплатежеспособных банках) в текущем году вернуть около 12,8 миллиарда гривень выданного ранее рефинансирования.

В процессе очистки банковской системы Нацбанк за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 16 финучреждений.