Гривня возвращает утраченные позиции: на межбанке 25,57 за доллар

В среду, 30 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,55/25,57 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,18/27,20 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3936/0,3946 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 25,5644 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 198 сделок на сумму 102,02 миллиона долларов.