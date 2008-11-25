Евросоюз предложит меры по стимулированию экономики

Еврокомиссия завтра, 26 ноября намерена предложить меры по стимулированию европейской экономики, которые включают в себы в т.ч. сокращение налога на добавленную стоимость (НДС) и требование снизить учетную ставку Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствует проект документа, сообщает Reuters.

Проект не определяет размер стимулирующего плана, который, как сообщила на прошлой неделе Германия, может составить около 1% ВВП Евросоюза, или 130 млрд. евро ($164 млрд.).

Окончательный размер программы, целью которой является помощь ЕС в ограничении последствий финансового кризиса, будет определен в среду после консультаций президента Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу с национальными правительствами. Затем этот вопрос будет обсужден на саммите ЕС 11-12 декабря.

Документ пытается устранить разногласия между лидерами блока относительно того, как "завести" европейскую экономику, сообщил источник из ЕС.

"Баррозу сейчас проводит "челночную дипломатию" между столицами, пытаясь до среды успеть достичь консенсуса относительно распределения обязательств", - сказал он.

"Он должен угодить не только крупным государствам. Маленькие и восточные страны, например, говорят, что не могут выделить один процент ВВП. Так что это будет не так легко - сказать об одном проценте ВВП".

"В конце концов, решение будет зависеть от государств-членов. Они потребовали амбициозный план и Баррозу всего лишь делает то, что от него попросили", - сказал другой источник.

Пакет стимулов - это не определенный набор действий, который должны выполнять все члены ЕС, но комплект инструментов, из которого они могут выбрать меры, больше всего подходящие к их ситуации.

Такой подход, вероятно, облегчит ЕС задачу объединения нужд и уже готовых планов некоторых членов блока.

Великобритания объявила о сокращении НДС 24 ноября на 2,5 % до 15%. Германия и Франция исключили возможность повторения британского плана.

В проекте Комиссии, включающим в себя различные варианты и действий, которые страны ЕС могут предпринять для поддержания экономики, отмечается возможность сокращения НДС, чтобы обеспечить быстрое стимулирование роста потребления.

В нем также говорится, что Комиссия выступит с предложением сократить НДС на экологические продукты, и призовет лидеров Евросоюза согласиться на снижение НДС для трудоемких услуг.

В проекте говорится и о других налоговых сокращениях."Снижение налогов на труд, особенно, по отношению к сотрудникам с низким заработком, может оказать положительное влияние на занятость и помочь самому уязвимому сектору нашего общества", - сказано в нем.

Однако Комиссия утверждает, что финансовые меры необходимо сопровождать структурными реформами, разработанными с учетом потребностей отдельных членов ЕС, которые поддержат спрос и устойчивость экономики в долгосрочной перспективе.

Финансовые стимулы, вероятно, приведут к тому, что дефицит бюджетов некоторых стран блока, например Франции, Великобритании, Ирландии и других, превысит определенный ЕС "потолок" в три процента ВВП. Поэтому Комиссия попросит навести в финансах порядок, когда наступят лучшие времена.

"Им придется принять меры, которые восполнят нехватку финансов", - говорится в документе.

Помимо финансовых стимулов, Еврокомиссия отметит возможность дальнейшего сокращения учетной ставки ЕЦБ.

ЕЦБ дал понять, что может снизить ставку 4 декабря, и рынки ожидают ее уменьшения на 50-75 базисных пунктов до 2,50 % - 2,75 % годовых.

"Все более очевидные признаки снижения инфляционного давления в условиях падения спроса предоставляет возможность для дальнейшего сокращения ключевой ставки. Члены ЕС должны использовать значительную финансовую поддержку для того, чтобы поощрить восстановление нормальной кредитной деятельности и обеспечить перенос сокращения ключевой ставки на заемщиков".