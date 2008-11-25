Цена газа не должна превышать 100 долл. - уполномоченный Президента

Среднегодовая цена на газ для Украины в 2009 году должна была бы составлять менее 100 долларов за 1000 кубометров. Об этом сообщил Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ на брифинге в Секретариате Президента Украины.

По его словам, в соответствии с договоренностями, достигнутыми президентами Украины и РФ в феврале 2008 года, для Украины цена за газ составляет 179,5 доллара США за 1000 кубометров, что, в свою очередь, составляет около 50% от среднеевропейской цены (400 долл.) минус стоимость транзита от границ Украины до пунктов передачи газа европейским потребителям.

«По договоренностям, достигнутыми на уровне Президентов в феврале 2008 года и на уровне премьеров в октябре 2008 года, предусматривается трехлетний период постепенного перехода от сегодняшней к европейской формуле ценообразования (от 50% до 100%)», – цитирует Б.СОКОЛОВСКОГО пресс-служба Президента Украины.

По его словам, на первый квартал 2009 года среднеевропейская цена прогнозируется на уровне 300 долларов.

«Отсюда выходит, что в первом квартале 2009 года цена газа для Украины должна была бы составлять около 150 долларов (при сегодняшнем коэффициенте 50% к среднеевропейской)», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ, отметив, что к середине второго полугодия следующего года цена на газ, привязанная к нефтяной корзине, существенно будет снижаться.

«При условии дальнейшего выхода в четвертом квартале на уровень цен первого квартала 2009 года среднегодовая цена для Украины должна была бы составлять менее 100 долларов за 1000 кубометров», – подчеркнул Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ дал распоряжение председателю правления "Газпрома" Алексею МИЛЛЕРУ взыскать долг за газ с Украины. А.МИЛЛЕР сообщил, что украинский долг за российский газ составляет 2,4 млрд. дол. Он также рассказал журналистам, что при переходе на рыночные отношения в сфере поставок российского газа в Украину его цена с 1 января в 2009 г. может превысить 400 долл. за тыс. куб. м.