Последствия скандала в Госрезерве: главу агентства решили не увольнять – ограничились выговором

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

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«Я бы поблагодарил Госагентство по вопросам государственной службы за расследование, но, учитывая зимнее время и необходимость проведения ответственных работ, я бы предложил ограничиться сегодня выговором, а не увольнением или отстранением его от работы», - сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя проект постановления.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что если ситуация не изменится, правительство примет кадровое решение.

«Принимается, но нужно внести дополнение под стенограмму отдельным пунктом - если ситуация на предприятии не изменится, то правительство примет кадровое решение», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, 31 октября сотрудники Службы безопасности и Генеральной прокуратуры провели обыски в Государственном агентстве резерва Украины в рамках расследования уголовного производства по факту нанесения государству 257 млн грн убытков при закупке дизельного топлива.

В ГПУ сообщили, что проводят досудебное расследование по уголовному производству о возможных неправомерных действиях со стороны должностных лиц Госрезерва, которые повлекли убытки государства в особо крупных размерах, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение по предварительному сговору группой лиц чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В частности, досудебным расследованием установлено, что служебные лица Госрезерва, по предварительному сговору со служебными лицами одного из крупнейших поставщиков топлива в Украине, при формировании запасов нефтепродуктов государства провели заранее согласованные незаконные открытые конкурсные торги по закупке за бюджетные средства дизельного топлива в количестве 17 тыс. тонн на общую сумму 257 млн грн, не соответствующего требованиям государственных стандартов Украины, а именно - срокам его хранения. Таким образом, должностные лица нанесли государству ущерб в особо крупных размерах.