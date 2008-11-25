Ощадбанк направит 162,8 млн. грн. на увеличение уставного капитала

Ощадбанк принял решение направить 162,825 млн. грн. прибыли за 2007 год на увеличение уставного капитала.

Как сообщили УНИАН в банке, такое решение принял наблюдательный совет банка 19 ноября т.г.

Согласно предоставленной информации, чистая прибыль ОАО “Ощадбанк” по итогам 2007 года составила 207,181 млн. грн. При этом 162,825 млн. грн. решено направить на увеличение уставного капитала. После его регистрации уставный капитал банка составит 1,285 млрд. грн.

Кроме того, 44,356 млн. грн. прибыли направлено в резервный фонд.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество “Государственный сберегательный банк Украины” (ОАО “Ощадбанк”) зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года.

Активы банка на 1 октября составили 25 млрд. 466 млн. 799 тыс. грн., обязательства – 22 млрд. 787 млн. 481 тыс. грн., собственный капитал – 2 млрд. 679 млн. 318 тыс. грн., уставный капитал – 1,12 млрд. грн.

Чистая прибыль ОАО «Ощадбанк» за январь-сентябрь 2008 года составила 281,009 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.