Задолженность Украины за газ составляет 1,26 млрд. долл.

Задолженность Украины за газ составляет 1,26 млрд. долларов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, структура этого долга состоит из: 400 млн. долл. - это неоплата за газ, потребленный в сентябре 2008 года, и 860 млн. долл. - за газ, потребленный в октябре 2008 года. При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ уточнил, что это задолженность без учета штрафных санкций.

По его словам, причинами, которые привели к задолженности, являются ошибки украинского правительства на протяжении года, которое игнорировало договоренности президентов Украины и России, достигнутые в феврале 2008 года; правительство не рассчиталось с НАК «Нафтогаз Украины» по разнице цен на газ (покупки и продажи) для предприятий теплокоммунэнерго в размере 8,6 млрд. грн. и «Нафтогаз Украины», не имея оборотных средств, не смог рассчитаться за газ; правительство не сделало ничего, чтобы реструктуризировать задолженность предприятий теплокоммунэнерго за потребленный газ.

«Правительство не предприняло никаких лучших мер, чем их предшественники. Президент пытался подсказать, рекомендовать в разных формах, но ничего не выполнялось», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ. При этом он добавил, что «кому-то выгодно довести ситуацию до кризисной».