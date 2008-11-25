Рост ВВП на уровне 5-6% восстановится в 2010 г. – «Эрсте Банк»

Рост ВВП Украины на уровне 5-6% восстановится в 2010 году, считают аналитики «Эрсте Банка».

Такое мнение высказал аналитик «Эрсте Банка» Марьян Заблоцкий.

«В 2010 году экономика Украины вернется к потенциально реальному годовому росту ВВП на уровне 5-6%», - отмечает он.

По его мнению, 2009 год Украина начнет в состоянии рецессии и уровень падения ВВП, прежде всего, будет зависеть от состояния металлургических рынков.

Вместе с тем, эксперты «Эрсте Банка» прогнозируют уменьшение дефицита текущего счета платежного баланса до 1-3% ВВП, поскольку замедление роста потребления, замораживание кредитов и падение цен на рынках сырья негативно повлияют на импорт.

По словам М.Заблоцкого, продолжится девальвация гривни. Он считает, что оптимальный курс гривни к доллару должен быть в диапазоне 6,5-7 грн. за доллар, при этом прогнозирует, что ниже 7 грн./долл. курс национальной валюты уже не упадет.

Аналитик ОАО «Эрсте банк» Виктор Стефанишин прогнозирует, что в ближайшие два года Украину ожидает консолидация в банковском секторе и снижение общего количества банков. При этом эксперт прогнозирует увеличение доли иностранного капитала в капитале украинских банков с 40% до 60%.

В.Стефанишин также подчеркивает, что на сегодняшний день из-за общего спада украинской экономики спрос на коммерческую и жилую недвижимость остается достаточно низким. В результате цены на жилье уже упали на 30%.

Эксперт отмечает, что в 2009 году эта тенденция продолжится также за счет выведения на рынок жилой недвижимости конфискованного залогового жилья. В связи с этим падение цен в секторе жилой недвижимости может составить 30-40%.