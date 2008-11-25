Тимошенко хочет возобновить приватизацию генерирующих компаний

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Фонду госимущества Украины (ФГИУ) рассмотреть возможность возобновления приватизации тепловых генерирующих компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение премьер дала в ходе совещания, посвященного развитию инфраструктурных проектов в энергетике и угольной отрасли.

«Я прошу Фонд госимущества подготовить возможные графики, подготовить и обновить те проекты решений, которые у нас были… Привлечение стратегических инвесторов на наши тепловые электростанции - это безусловная наша стратегическая перспектива, и по-другому мы не сможем провести масштабную реконструкцию и модернизацию», - сказала премьер, отметив при этом, что вопрос привлечения средств инвесторов в тепловую генерацию будет в ближайшее время рассмотрен на отдельном совещании в Кабмине.

Ю. ТИМОШЕНКО также указала на необходимость закрепления в проектах инвестиционных соглашений по ТЭС условий привлечения к строительным работам на объектах тепловой энергетики украинских строительных компаний.

В свою очередь министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН сообщил, что для модернизации и техпереоснащения тепловых генерирующих компаний потребуется 55,6 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября Кабмин отменил свое прежнее решение о передаче пакетов акций шести облэнерго и четырех генерирующих компаний ФГИУ для подготовки их к первоочередной приватизации.

Минтопэнерго оценивает потребности в реконструкции и модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей Украины на период до 2020 года в 103,890 млрд. грн.

Согласно документу, в указанный период в Украине планируется провести реконструкцию и модернизацию 72 блоков тепловых генерирующих компаний на общую сумму 85,2 млрд. грн., из которых 857 млн. грн. планируется направить на работы, связанные с приведением блоков в соответствие с требованиями UCTE.

В частности, на реконструкцию и модернизацию 13 энергоблоков тепловых электростанций ОАО «Днепроэнерго» до 2020 года требуется 14,262 млрд. грн., 7 энергоблоков ОАО «Донбассэнерго» - 10,138 млрд. грн., 19 энергоблоков ОАО «Захидэнерго» - 20,897 млрд. грн. (в том числе на реконструкцию открытых распредустройств, строительство нового золотвала для Бурштынской ТЭС - 270 млн. грн.), 11 энергоблоков ОАО «Центрэнерго» - 14,173 млрд. грн., 15 энергоблоков ООО «Востокэнерго» - 25,147 млрд. грн.

На реконструкцию и техпереоснащение двух энергоблоков Мироновской ТЭС ОАО «Донецкоблэнерго» планируется направить 573,4 млн. грн.

Ремонт и модернизация 19 теплоэлектроцентралей оценивается в 18,7 млрд. грн.