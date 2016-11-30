Corezoid стал глобальным "проводником" банков в цифровой мир

Облачная платформа Corezoid process engine получила статус Financial Services Competency в Amazon Web Services (AWS). Предоставление такого статуса крупнейшей глобальной облачной платформы дает Corezoid исключительные полномочия предоставлять эффективные решения, которые помогут банкам и финансовым организациям в управлении критически важными вопросами, такими, как построение систем бизнес-процессов и управления данными.

“Corezoid - это новое поколение хостинга. Мы помогаем сместить фокус с администрирования (серверы, кластеры, память), на суть вашего бизнеса - на процессы. Вы получаете среду поддержки процессов, которая автоматически масштабируется практически бесконечно, - говорит основатель Corezoid, заместитель председателя правления ПриватБанка Александр Витязь. - С Corezoid вы фокусируетесь на отраслевой компетенции и умении проектировать алгоритмы, сможете стать zero latency enterprise, умными компаниями, где расстояние от задачи до реализации стремится к нулю”.

Разработанная специалистами ПриватБанка Corezoid process engine дает возможность любой финансовой организации создавать облачное "цифровое ядро", которое работает как новый слой поверх их устаревших систем. Новое "цифровое ядро" помогает быстро подключать API и собирать процессы в облаке, спроектированные под любую дополнительную функциональность организации и обеспечивает повышенную вычислительную мощность, необходимую для обеспечения эффективного и своевременного завершения операций по ежедневной обработке счетов в банковских учреждениях.

Важной особенностью Corezoid является то, что "цифровое ядро" может дирижировать предыдущими версиями программного обеспечения и разрешать конфликты при обеспечении полной совместимости различных систем, используемых организацией. Банки и финансовые компании с помощью Corezoid process engine также получают возможность в режиме реального времени получать и анализировать в виде удобных дашбордов отчеты и другую информацию о транзакциях клиентов вне зависимости от используемого ими канала или интерфейса.

"Наши технологические достижения позволили нам очень серьезно изменить механизм управления своими внутренними бизнес процессами, сделать его цифровым и расширить возможности быстрой трансформации бизнес процессов с помощью облачной операционной системы Corezoid, - отмечает председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет. - Сегодня в нашем банке на внедрение некоторых новых услуг от идеи до практической реализации может уйти от нескольких дней до нескольких недель - это поистине космическая скорость для банковской индустрии."