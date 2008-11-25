Минфин Германии признал рецессию

Экономика Германии находится в состоянии рецессии - Минфин

Экономика Германии в процессе мирового экономического кризиса пришла к состоянию рецессии. Это признал министр финансов ФРГ Пеер ШТАЙНБРЮК, выступая сегодня в бундестаге в рамках заключительных дебатов по государственному бюджету на 2009 г.

"Да, Федеративная республика находится в рецессии", - сказал он.

По его словам, было бы неточно говорить сейчас "только лишь о стагнации". Никто не знает, насколько сильной будет рецессия и как долго она продолжится, отметил министр. При этом П.ШТАЙНБРЮК не исключил минусовых показателей в экономическом развитии Германии. По его словам, параметры экономического роста ФРГ будут колебаться "в пределах коридора примерно от 0,2% до минус одного процента".

Если германское правительство рассчитывает на достижение плюсовых показателей, то Немецкий федеральный банк /бундесбанк/ исходит из уровня в минус 1% в следующем году, пояснил глава Минфина ФРГ. В последнем случае речь будет идти о сильнейшем ослаблении экономического роста Федеративной республики со времени ее образования в 1949 г., предупредил П.ШТАЙНБРЮК.

Проект госбюджета на 2009 г. предусматривает его увеличение на 2,4%, по сравнению с 2008 г., до 290 млрд евро. По данным местных экономистов, дефицит госбюджета возрастет, по меньшей мере, на 18 млрд евро вместо 10,5 млрд евро, как предполагалось ранее, передает ПРАЙМ-ТАСС.