Порошенко подписал закон об упрощении экспорта услуг для развития IT-индустрии

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый парламентом 3 ноября текущего года закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по устранению административных барьеров при экспорте услуг», предусматривающий упрощение процедуры заключения внешнеэкономических договоров, финансовой отчетности при экспорте услуг, а также отмену валютного контроля для операций по экспорту услуг, что в целом должно способствовать развитию в Украине IT-индустрии и рынка фрилансеров.

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Как сообщили в пресс-службе главы государства, Порошенко назвал закон очень важной инициативой, реализованной Нацсоветом реформ, правительством, профильными министерствами, парламентом и бизнес-сообществом.

«Переходим от электронных закупок к электронному подписанию контрактов, - цитирует Порошенко пресс-служба. - Это очень важная мера, которую нужно продолжить. Это первый шаг к тому, чтобы вооружить всех - от бизнесмена до премьер-министра – аргументом, почему инвесторы должны приходить в Украину, почему здесь будут созданы фантастические условия для того, чтобы вести бизнес».

Как подчеркнули в пресс-службе, подписание внешнеэкономических договоров теперь возможно не только в письменной, но и в электронной форме. При этом банкам запрещено требовать перевод документов на украинский язык, если они изначально оформлены по-английски, а счет отныне признается первичным документом и может быть подписан с помощью личной подписи, электронной подписи или электронной подписи с одноразовым идентификатором.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно устранения административных барьеров для экспорта услуг)» 270 голосами.

Законопроект был разработан в начале апреля 2016 года Агентством США по международному развитию (USAID) в рамках программы «Лидерство в экономическом управлении» совместно с Минэкономразвития при участии ассоциации «Информационные технологии Украины», фриланс-биржи Upwork, Центра экономической стратегии и организации EasyBusiness.

В поддержку законопроекта выступали также общественная организация «Реанимационный пакет реформ», Национальный банк и представители ИТ-сектора.

По данным Государственной службы статистики, за 2014 год резиденты Украины предоставили услуги нерезидентам на сумму почти 11,5 млрд долл., из которых услуги в сфере телекоммуникаций, компьютерных и информационных услуг составили 1,7 млрд долл., деловые услуги - на 1,25 млрд долл. В 2015 году экспорт услуг составил лишь 83% от показателя 2014 года. В частности, компьютерных услуг было предоставлено на 966 млн долл., или 88% от объема 2014 года. В связи с этим возникла необходимость упростить процесс экспорта услуг, чтобы стимулировать детенизацию данной отрасли.