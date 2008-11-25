Доллар подорожал

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту снова выросли. НБУ на рынок не выходил, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Торги по доллару США открылись котировками 6,42500/6,6750 грн., к 11:00 цены выросли 6,6300/6,7300 грн. и к 12:00 достигли верха 6,7100/6,7800 грн. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 6,7100/6,7500 грн.

Рублевый рынок открылся на уровне 0,2310/0,2395 грн., а к 11:00 цены поднялись до 0,2350/0,2450 грн. и к 12:00 составили 0,2385/0,2475 грн. К закрытию торгов цены остались без изменений. В России курс доллар-рубль упал и составил 27,3717 (-0,2399) рубля.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2884/1,2886 долл. США, а к 16:20 выросли до 1,3058/1,3060 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 8,2735/8,6050 грн., к 11:00 цены ушли вверх 8,5220/8,6605 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли абсолютного максимума 8,7575/8,8200 грн.