НБУ завтра проведет валютный аукцион

Потенциальные участники завтрашнего валютного аукциона должны перечислить 100% денежного обеспечения в гривне на счет Национального банка уже сегодня.

Сообщение о своем намерении провести 26 ноября валютный аукцион и условиях участия в нем НБУ разослал во вторник телеграммой (№13-117/5427-16459).

«Уполномоченные банки, которые планируют принять участие в аукционе, должны 25 ноября до 18.30 по киевскому времени перечислить 100% денежного обеспечения в гривнях для проведения расчетов за покупку у Национального банка Украины иностранной валюты исходя из курса, который предлагается банком для участия в аукционе», - говорится в телеграмме.

Сами заявки будут приниматься завтра до 14.00. Минимальный объем заявки 100 тыс. долл.

Как сообщалось, 19 ноября НБУ провел валютную интервенцию на межбанковском валютном рынке по продаже долларов США за гривни путем проведения валютного аукциона согласно заявкам коммерческих банков. Заявки на участие в аукционе формируются на основе неудовлетворенного на прямом межбанке объема заявок клиентов и потребностей банка без указания цели покупки валюты и с указанием только названия уполномоченного банка. В этот день объем интервенций Нацбанка составил 658 млн. долл.