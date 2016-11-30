Платежный баланс Украины сведен с профицитом $1,1 миллиарда

Платежный баланс Украины в январе-октябре текущего года, по предварительным данным, сведен с профицитом на уровне 1,098 млрд долл., что в 5 раз больше профицита за аналогичный период прошлого года в размере 227 млн долл.

Читайте такжеСводный бюджет Украины ушел в "минус" на 27 миллиардов

Как сообщается на сайте НБУ, в октябре профицит платежного баланса составил 91 млн долл.

Текущий счет платежного баланса сведен с дефицитом на уровне 234 млн долл. в октябре и 2,539 млрд долл. – за 10 месяцев.

Счет операций с капиталом сведен с профицитом на уровне 14 млн долл. в октябре и 93 млн долл. – за январь-октябрь.

Финансовый счет сведен с дефицитом в 311 млн долл. в октябре и 3,544 млрд долл. – за 10 месяцев.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2015 года платежный баланс Украины вернулся из дефицитного в профицитное состояние, положительное сальдо составило 849 млн долл. США против отрицательного сальдо в 13,3 млрд долл. США в 2014 году.