Фонд гарантирования заявляет о риске вывода из банка "Хрещатик" активов на 250 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявляет о риске вывода активов из неплатежеспособного банка «Хрещатик» на 250 млн грн на основании судебных решений, легализующих схемы вкладчиков этого банка, состоящих в родстве с прежним руководством финучреждения, и связанными с акционером банка заемщиками - юридическими лицами.

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Как сообщила пресс-служба фонда, группа заемщиков подала исковые заявления в Хозяйственный суд г. Киева с требованием прекратить их обязательства перед банком и снять обременение с залоговой недвижимости стоимостью 470 млн грн, переданное в обеспечение кредитов. Речь идет о земельном участке в Феофании, квартирах и нежилых помещениях на ул. Вышгородской в Киеве.

Как отмечается в сообщении, заемщики утверждают, что в начале 2015 года заключили договоры об уступке права требования по депозитам физических лиц на общую сумму 8 млн долл. США. Как впоследствии выяснилось, эти вкладчики являются родственниками одного из руководителей банка, который был членом правления до введения временной администрации.

Ссылаясь на ликвидатора банка, фонд также отметил, что указанные договоры уступки права требования и другие документы по этому делу были оформлены уже в период ликвидации банка перед подачей исковых заявлений.

Также фонд сообщил, что Хозяйственный суд г. Киева 25 ноября вынес решение в пользу одного из заемщиков, при этом суд не принял возражения по существу исковых требований заемщика и безосновательно отклонил два ходатайства банка о технической экспертизе документов.

Кроме того, по информации фонда, завтра, 1 декабря, Хозяйственный суд Киева будет рассматривать иск еще одного заемщика, задействованного в схеме вывода активов из банка.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Хрещатик» с 6 июня начал ликвидацию финучреждения. Временная администрация работала в банке с 5 апреля.

Банк «Хрещатик» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.