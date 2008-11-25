Спад экономики Великобритании начался в этом полугодии

Глава Банка Англии Мервин КИНГ заявил сегодня, что экономика Великобритании вступила в период спада во второй половине 2008 г., передает ИТАР-ТАСС.

Выступая в парламенте Соединенного Королевства, он назвал наиболее актуальной задачей обеспечение нормальной работы банковской системы в сфере кредитования.

По данным обнародованного сегодня доклада Организации экономического сотрудничества и развития /ОЭСР/, темпы экономического роста Великобритании в 2009 г. снизятся до 1,1%, а безработица возрастет до 6,8%.

Как сообщал УНИАН, члены Банка Англии на последнем заседании единодушно проголосовали за сокращение ключевой ставки на 150 базисных пунктов и обдумали еще более значительное ее снижение в связи с ухудшением перспектив экономики и вероятности ощутимого спада инфляции.

Комитет Банка Англии также опасается, что слишком резкое падение фунта может представлять собой угрозу для целевой инфляции.

Напомним, потребительские цены в Великобритании в октябре упали, что оправдало снижение Центробанком страны учетной ставки по кредиту.

Инфляция упала в прошлом месяце на 0,7% - до 4,5% (в сентябре эта цифра составляла 5,2%). Это первое падение инфляции за последние 15 месяцев и самое крупное за один месяц с 1997 года.

Аналитики отмечают, что Центробанк может продолжить снижение процентной ставки и опустить ее ниже 2%, чего не было со времен создания этого института в 1694 году.

Управляющий Банком Англии Мервин КИНГ в начале ноября заявил, что британская экономика вступила в фазу рецессии, которая, скорее всего, продлится и в следующем году.

М.КИНГ отметил, что в будущем году ВВП Великобритании может снизиться на 2%, это значительно хуже ранее ожидаемых показателей. По прогнозам аналитиков банка, к 2010 году инфляция снизится до 1%, то есть, будет вдвое меньше запланированной.

М.КИНГ подтвердил, что возглавляемый им банк рассматривает возможность дальнейшего снижения учетной ставки в случае, если это будет необходимо.

Отметим, 6 ноября Банк Англии резко снизил банковскую ставку до 3%, сократив ее на полтора процентных пункта.

Эксперты ожидали, что банковский комитет, принимающий решения по базовой ставке, понизит ее на 0,5% - до 4%.

Именно на полпроцентных пункта Банк Англии снизил ставку в октябре. В этот раз шаг, предпринятый банком, для многих стал неожиданностью. Нынешняя базовая ставка самая низкая с 1955 года.