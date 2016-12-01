Накинут 100-150 гривень: в Украине с сегодняшнего дня выросли соцстандарты

В Украине с сегодняшнего дня минимальная зарплата и прожиточный минимум повышаются на 10,1% - до 1600 грн - согласно закону о госбюджете на 2016 год.

Таким образом, с учетом налогов, минимальный заработок для украинца составит 1444 гривни. Также повышается минимальная пенсия - на 117 грн, в связи с увеличением прожиточного минимума для утративших трудоспособность лиц до 1247 грн против нынешнего уровня в 1130 грн.

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Как сообщал УНИАН, с 1 мая текущего года минимальная зарплата и прожиточный минимум в Украине увеличились на 5% - с 1 378 гривень до 1 450 гривень. В целом социальные стандарты с мая выросли на 6%. Минимальная пенсия увеличилась до 1 тыс. 130 грн.

С 1 мая прожиточный минимум в зависимости от категории населения составлял: для детей в возрасте до 6 лет – 1 тыс. 228 грн, для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 1 тыс. 531 грн, для лиц, которые потеряли работоспособность, - 1 тыс. 130 грн, для трудоспособного населения – 1 тыс. 450 грн.

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На заседании 27 апреля правительство приняло решение направить в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в госбюджет Украины на 2016 год, в котором предусмотрено повышение социальных стандартов с 1 декабря текущего года на 10% вместо 6%, как планировалось ранее. Таким образом, социальные стандарты в 2016 году вырастут на 16% вместо запланированных 12%.

19 мая Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Государственный бюджет, предусматривающий увеличение социальных стандартов с 1 декабря 2016 года на 10%.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год, а также формирования справедливой системы оплаты труда в стране, предложил в два раза увеличить в 2017 году показатель минимальной зарплаты - до 3200 грн. Такой показатель заложен в проект госбюджета на следующий год, поданный 9 ноября на рассмотрение парламента во втором чтении.

Таким образом правительство намерено уравнять показатели минимальной зарплаты с фактическим, а не нормативным прожиточным минимумом.