Нацбанк продолжает укреплять официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2555.8575 (30 ноября – 2559.9374)

100 EUR – 2718.1545 (30 ноября – 2707.3898)

10 RUR – 3.9177 (30 ноября – 3.9417)

Как сообщал УНИАН, в среду, 30 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,54/25,56 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 27,2709/27,3213 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3974/0,3985 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,5586 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 464 сделки на сумму 342,48 млн долл.