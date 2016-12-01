В Украине с сегодняшнего дня повышаются зарплаты бюджетникам

В Украине с 1 декабря повышаются должностные оклады для работников бюджетной сферы в среднем на 12,7%.

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Согласно постановлению Кабинета министров №840, в частности, должностной оклад работника первого тарифного разряда увеличится на 150 грн - до 1335 грн.

Как ранее заявлял премьер-министр Владимир Гройсман, зарплаты учителей должны вырасти на 260-450 грн, медицинских работников - в среднем на 246-363 грн в зависимости от должности и квалификации.

Напомним, с сегодняшнего дня также повышаются минимальная зарплата и прожиточный минимум на 10,1% - до 1600 грн - согласно закону о госбюджете на 2016 год. Таким образом, с учетом налогов, минимальный заработок для украинца составит 1444 гривни.

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Также повышается минимальная пенсия - на 117 грн, в связи с увеличением прожиточного минимума для утративших трудоспособность лиц до 1247 грн против нынешнего уровня в 1130 грн.

Как сообщал УНИАН, в проекте государственного бюджета на 2017 год Кабмин закладывает дальнейший рост зарплат. В частности, показатель минимальной зарплаты с 1 января 2017 года предполагается увеличить вдвое - до 3200 грн.

Министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что вместе с повышением минимальной зарплаты правительство намерено поднять с 1 января также оклады бюджетных работников.