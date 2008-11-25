Кабмин подпишет меморандум с машиностроителями

На следующей неделе Кабинет министров планирует подписать меморандум о взаимопонимании с машиностроительными предприятиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе выездной коллегии сообщил министр Минпромполитики Владимир НОВИЦКИЙ.

Он сказал, что до конца этой недели Министерство промышленной политики Украины намерено подготовить пакет антикризисных предложений, направленных на стабилизацию ситуации в машиностроительной отрасли, и обратился к руководству машиностроительных предприятий с просьбой подготовить до конца этой недели предложения по выходу отрасли из кризиса.

“Для нас чрезвычайно важно знать реальную ситуацию на предприятиях, мы обязательно учтем все ваши предложения”, - отметил В.НОВИЦКИЙ.

По его словам, на 1 декабря в Кабинете министров Украины запланирован круглый стол, на котором будут рассмотрены вопросы работы машиностроительной отрасли в условиях кризиса.

“Будем обсуждать возможности минимизации потребностей на предприятиях, вопросы защиты коллективов предприятий”, - добавил министр.

В ходе коллегии представители машиностроительной отрасли обратились к Минпромполитики с просьбой ввести для предприятий машиностроения льготы на транспортные услуги и энергоносители.

Машиностроители считают необходимым сократить сроки возмещения НДС для предприятий отрасли до 3-5 дней и снизить налоговые нагрузки на предприятия.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Кабинет министров подписал Меморандум о взаимопонимании с руководителями предприятий химической промышленности; 10 ноября - с предприятиями горно-металлургического комплекса, профсоюзами, профильными производственными объединениями.