Проект оборонного бюджета США предусматривает выделение Украине $350 миллионов военной помощи
В Конгрессе США официально представлен согласованный Сенатом и Палатой представителей текст проекта закона о “Бюджете США на 2017 г. на нужды национальной обороны”.
Об этом сообщается на сайте Посольства Украины в США.
"Сумма средств, которую американские законодатели предлагают выделить для предоставления безопасностной помощи Украине, в том числе летальных видов вооружений, в следующем бюджетном году увеличена до 350 млн. долл. США из заложенных в аналогичном документе на 2016 г. 300 млн. долл. США", - говорится в сообщении.
Читайте такжеПоследний бюджет Обамы: президент США представил Конгрессу бюджет на $4 триллиона
Перечень видов помощи расширен за счет включения в него предоставления средств и технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования ВСУ.
Законопроект должен быть проголосован Сенатом и Палатой представителей в ближайшие дни.
"Представленный документ свидетельствует о сохранении в Конгрессе США высокого уровня двухпалатной и двухпартийной поддержки Украины в борьбе с российской агрессией", - отметили в дипведомстве.