Проект оборонного бюджета США предусматривает выделение Украине $350 миллионов военной помощи

Об этом сообщается на сайте Посольства Украины в США.

"Сумма средств, которую американские законодатели предлагают выделить для предоставления безопасностной помощи Украине, в том числе летальных видов вооружений, в следующем бюджетном году увеличена до 350 млн. долл. США из заложенных в аналогичном документе на 2016 г. 300 млн. долл. США", - говорится в сообщении.

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Перечень видов помощи расширен за счет включения в него предоставления средств и технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования ВСУ.

Законопроект должен быть проголосован Сенатом и Палатой представителей в ближайшие дни.

"Представленный документ свидетельствует о сохранении в Конгрессе США высокого уровня двухпалатной и двухпартийной поддержки Украины в борьбе с российской агрессией", - отметили в дипведомстве.