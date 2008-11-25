Налоговики впервые обнародовали список СПД с признаками фиктивности

Налоговики впервые обнародовали список субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, дела по которым проверяются и направлены в суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины Александр МУХИН сегодня на брифинге.

По его словам, также впервые обнародован список субъектов хозяйственной деятельности, которые на данный момент попали в поле проверок налоговых органов и имеют признаки «налоговых ям». В частности, среди предприятий названы ЧП «Весна», ЧП «Демол-Сервис».

На сегодня в налоговой администрации находится информация о некоторых крупных финансово-промышленных группах, которые прямо или опосредованно пользуются услугами «налоговых ям». Проводятся проверки предприятий, которые входят в состав таких структур, им уже доначислено налоговых обязательств на сумму 480 млн. грн. и отказано в бюджетном возмещении НДС на сумму 60 млн. грн.

На сегодня ГНАУ инициирует создание банка данных «налоговых ям» с целью возможности для контрагентов в свободном доступе проверить своих партнеров на предмет неблагонадежности.