Пенсионные выплаты финансируются своевременно и в соответствии с установленными графиками. В соответствии с нормами действующего законодательства выплатной период пенсий продолжается с 2 до 25 числа каждого месяца.

Об этом говорится в заявлении Пенсионного фонда Украины и УГППС “Укрпочта”, которое передала УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины. Поводом для этого послужило то, что в последнее время в некоторых СМИ распространяется информация о якобы несвоевременных выплатах пенсий из-за финансового кризис в государстве.

Согласно сообщению, на 20 ноября этого года Пенсионным фондом Украины выплаты пенсий профинансированы в сумме 11 млрд. 137.7 млн. грн., что составляет 84,4% месячной потребности в пенсионных выплатах в ноябре. В частности, на выплату пенсий, которая осуществляется через отделения почтовой связи, перечислено 6 млрд. 338 млн. грн., или 91,3% месячных назначений.

Банковским учреждениям, уполномоченным проводить выплаты пенсий, перечислено 3 млрд. 704,5 млн. грн., или 71,9% месячных назначений. Общая численность пенсионеров, которым профинансированы выплаты пенсий — 11 млн. 833,1 тыс. или 86,7% общей численности. Это отвечает графикам финансирования выплат пенсий.

Почтовые отделения УГППС “Укрпочта” осуществляют ежедневную выплату пенсий. По состоянию на 20 ноября 2008 года остаток средств в подразделениях почты (кроме наличности, которая выдается в этот день) - более 585 млн. грн., что эквивалентно двухдневному авансированию пенсионных выплат. Дефицита наличности для выплат пенсий нет.

В то же время Пенсионный фонд Украины и УГППС “Укрпочта” не отрицают факты недобросовестного исполнения обязанностей специалистами служб: в этом случае работники будут привлечены к ответственности.

В Пенсионном фонде Украины и УГППС “Укрпочта” работают телефоны “горячей линии", по которым граждане могут сообщать обо всех случаях недоразумений, которые возникают при выплате пенсий: 8-800-503-7-530 и 8-800-500-44-00. Все обращения будут немедленно докладываться руководителям учреждений для оперативного реагирования.

Пенсионный фонд Украины и УГППС “Укрпочта” отмечают, что на сегодняшний день пенсионные выплаты финансируются своевременно и в соответствии с установленными графиками, а для спекуляций по этому вопросу нет никаких оснований.