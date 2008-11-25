ЕБРР прогнозирует замедление темпов роста ВВП Украины в 2009 году до 1%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует замедление темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2009 году до 1%. Об этом говорится в Докладе ЕБРР о процессе перехода за 2008 год, размещенном на официальном сайте банка.

Согласно сообщению, ЕБРР прогнозирует рост ВВП Украины в текущем году на уровне 6%, инфляцию – 20,2% (с начала года), среднегодовую инфляцию – 24,8%.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в текущем году ожидается ЕБРР на уровне 17,8 млрд. долл., объем прямых иностранных инвестиций прогнозируется на уровне 9,5 млрд. долл.

«Краткосрочные перспективы развития экономики страны выглядят все мрачнее. В 2008 году темпы инфляции должны снизиться до 6%, а в следующем году их ожидает резкое падение из-за менее благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и сокращения внутреннего спроса. Смягчению грядущего в новом году внешнеэкономического шока, связанного с повышением цены на импортируемый газ и/или снижением цен на металлы, может способствовать установление более гибкого режима обменного курса. По-прежнему сохраняется фактор уязвимости в банковской системе, чье быстрое развитие, вероятно, застопорится из-за ужесточения условий привлечения внешнего финансирования и ухудшения качества активов. С конца августа украинский частный сектор оказался практически отрезан от международных рынков капитала, что особенно тяжело сказалось на положении банков и предприятий с низким кредитным рейтингом», - отмечает ЕБРР.

Как сообщал УНИАН, рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе-октябре т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 5,8%, в октябре против сентября зафиксирован спад на 2,1%.

В Украине в октябре 2007 г. к октябрю 2006 года инфляция составила 14,8%, в январе-октябре к аналогичному периоду 2006 года - 12,2%. В октябре 2007 г. против сентября 2007 г. инфляция составила 2,9%, в январе-октябре 2007 г. (к декабрю 2006 года) - 11,7%.

Справка УНИАН. В июле Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2008 года с 5,5 до 6%, а также ухудшил прогноз инфляции с 17,2 до 21,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития рост ВВП в Украине составит – 6%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.

Инфляция по итогам 2007 года (декабрь к декабрю) составила 16,6%, в 2006 году - 11,6%, в 2005 году - 10,3%.

В июле правительство ухудшило прогноз роста инфляции по итогам 2008 года с 9,6% до 15,3%, индекса цен производителей промпродукции - с 19,2% до 24,6%.