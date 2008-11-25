ЕЦБ выделил банкам более 330 млрд. евро

Европейский центробанк (ЕЦБ) выделил кредитным организациям еврозоны более 334 миллиардов евро (429 миллиардов долларов), сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство AFP.

Кредиты будут предоставлены банкам сроком на одну неделю. Минимальная ставка по кредитам - 3,25%.

За поддержкой к ЕЦБ обратились более 830 банков Европы. Программа Европейского ЦБ, согласно которой выделяются средства, направлена на облегчение условий межбанковского кредитования.

Как заявил в октябре председатель ЕЦБ Жан-Клод ТРИШЕ, организация продолжит вливать средства в банковский сектор ЕС "столько, сколько это будет необходимо".

В России для борьбы с кризисом ликвидности Центробанк проводит беззалоговые аукционы, сообщает Лента.ру. Кроме того, российский Минфин на депозитных аукционах размещает в коммерческих банках временно свободные бюджетные средства.