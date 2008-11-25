Украина выполнила требования ЕС по контролю за качеством масла

Еврокомиссия отмечает, что Украина выполнила требования по контролю за качеством подсолнечного масла, предназначенного для ЕС.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Украины при Европейских Содружествах, об этом говорится в переданном украинской стороне 19 ноября проекте отчета экспертов о внедрении в Украине системы контроля для предотвращения загрязнения подсолнечного масла минеральными маслами.

Этот проект был подготовлен по итогам инспекции ряда крупнейших украинских предприятий-производителей подсолнечного масла представителями Европейской Комиссии в период с 16 по 24 сентября на предмет функционирования системы сертификации и контроля качества продукции, которая экспортируется в страны ЕС.

В проекте, в частности, отмечается, что украинская сторона внедрила новую государственную систему контроля и предотвращения загрязнения минеральным маслом подсолнечного масла, предназначенного для рынка ЕС, в соответствии с требованиями, указанными в Решении Европейской Комиссии № 2008/433.

Европейская Комиссия просит также предоставить дополнительную информацию по поводу обеспечения эффективности системы контроля за качеством растительного масла на предприятиях-производителях, чтобы избегать нарушений в будущем.

Данный проект отчета экспертов Европейской Комиссии вносится на рассмотрение украинской стороны, которая должна предоставить свои комментарии. Окончательная редакция отчета принимается Европейской Комиссией по получении информации Украины.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года на рынках ЕС была выявлена партия подсолнечного масла общим объемом 60 тыс. тонн с примесями минеральных масел, после чего Еврокомиссия установила требования по поводу внедрения системы контроля за качеством масла, которое продается в страны-члены ЕС из Украины.