В Украине дефицит торговли вырос в 1,6 раза: импорт товаров превысил экспорт почти на $5 миллиардов

Дефицит внешней торговли товарами Украины по итогам января-октября 2016 года составил 4,934 млрд долл., что в 1,6 раза больше дефицита за январь-октябрь 2015 года на уровне 3,005 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на предварительные данные, экспорт товаров за отчетный период составил 26,790 млрд долл., сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,8%, импорт сократился на 2% - до 31,724 млрд долл.

Экспорт в страны ЕС в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 1,1% - до 8,565 млрд долл., импорт – на 8,6%, до 11,886 млрд долл.

Нацбанк отметил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины по итогам января-сентября 2016 года составил 4,246 млрд долл., что в 1,8 раза больше дефицита за январь-сентябрь 2015 года на уровне 2,332 млрд долл.