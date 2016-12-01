UniCredit Bank возвращается к старому названию "Укрсоцбанк"

«Укрсоцбанк», который с 2013 года работал в Украине под брендом «UniCredit Bank», объявил о ребрендинге и возврату к своему бывшему названию – «Укрсоцбанк» в связи с завершением сделки между группой UniCredit и ABH Holdings S.A., в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций «Укрсоцбанка».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, вместе с наименованием с 1 декабря банк возвращается к прежнему графическому отображению названия, а в течение 2 месяцев перейдет на новую символику, заменит вывески на отделениях и внедрит новые стандарты выпуска рекламной продукции.

При этом в банке отметили, что ребрендинг не отразится на условиях обслуживания клиентов и все реквизиты, информация для платежей и лицензии остаются без изменений.

«Переход к историческому названию – абсолютно естественный и логичный. «Укрсоцбанк» работает на рынке Украины уже более четверти века. Все это время банк оставался одним из лидеров рынка. Мы вводили новые услуги и устанавливали стандарты обслуживания, которые затем перенимали наши коллеги. Доверяя «Укрсоцбанку», клиенты уверены, что они доверяют надежному финансовому учреждению с огромным опытом, командой профессионалов и качеством обслуживания по-настоящему европейского банка», – прокомментировала глава правления банка Тамара Савощенко.

В то же время она отметила, что банк меняется. «У нас новый акционер, мы стали сильнее и готовы принимать все вызовы нового времени. Обновленный логотип – это хорошо знакомое и узнаваемое лицо обновленного банка, неизменного в своей надежности и традициях, но готового к динамическим изменениям, чтобы предложить своим клиентам больше», – сказала Савощенко.

Как сообщал УНИАН, холдинговая компания ABH Holdings SA, владеющая «Альфа-Банком», в январе этого года подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 99,9% акций «Укрсоцбанка». В конце октября стороны заявили о завершении сделки.

UniCredit Bank – объединенная структура, образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, «УниКредит Банка» и «Укрсоцбанка». В декабре 2013 года был завершен процесс интеграции банков, и объединенный банк продолжил работу под названием UniCredit Bank.