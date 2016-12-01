Гройсман о повышении "минималки": Людям надо отдавать то, что им принадлежит

Повышение минимальной заработной платы до 3200 грн, запланированное правительством в проекте государственного бюджета на 2017 год, будет стимулировать внутренний спрос и способствовать росту экономической активности, сказал в эфире одного из телеканалов премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Читайте такжеВ Украине с сегодняшнего дня повышаются зарплаты бюджетникам

«Решение повысить минимальную заработную плату до 3200 грн – это весьма резкий шаг, но справедливый. Это шаг восстановления, с одной стороны, справедливости по оплате труда, а с другой стороны, он будет стимулировать спрос, рост экономики, рост производства. Мы считаем, что он окажет положительный эффект на экономику, – сказал Гройсман. – Людям надо отдавать то, что им принадлежит».

Кроме того, Гройсман напомнил, что с 1 декабря в Украине на 10% повышаются минимальная зарплата и пенсия, а в целом с начала года рост соцстандартов составил порядка 16%. По словам премьера, экономическая ситуация в государстве позволяет делать такие шаги. И теперь, уверен глава правительства, дело за парламентом, который должен принять проект госбюджета и смежные законопроекты.

«Моя задача как премьер-министра – развивать национальную экономику, создавать возможности для инвестирования и производства в стране. А все то, что мы получим от экономики, будет инвестировано в качество жизни людей: качественное здравоохранение, образование, инфраструктуру, дороги», – подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в проекте государственного бюджета на 2017 год Кабмин закладывает рост экономики на уровне не менее 3% и повышение минимальной зарплаты до 3200 грн. Это означает, что в Украине не может быть заработных плат ниже 3200 грн.

Вместе с тем, эта норма требует законодательного утверждения парламентом.

Не требует утверждения другое решение правительства – о повышении минимальной заработной платы с 1 декабря текущего года до 1600 грн с 1450 грн и повышении зарплаты бюджетникам в среднем на 12,7%. В частности, должностной оклад работника первого тарифного разряда увеличится на 150 грн – до 1335 грн, причем оклады повышаются для всех категорий работников отдельных отраслей бюджетной сферы.