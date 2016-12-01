Нацбанк подсчитал, на сколько гривня ослабла к доллару

Официальный обменный курс гривни к доллару США по итогам месяца по состоянию на 29 ноября девальвировал на 0,6%.

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Как говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре на сайте Национального банка Украины, в результате показатель девальвации гривни к доллару по официальному курсу с начала года вырос до 6,9%.

В то же время НБУ отметил тенденцию укрепления обменного курса гривни во второй половине ноября, что дало возможность регулятору возобновить покупку валюты для пополнения международных резервов. Так, чистое сальдо операций покупки Нацбанком валюты в ноябре (на 29 ноября) составило 32,4 млн долл., а кумулятивное положительное сальдо операций НБУ по покупке валюты с начала года - 1,6 млрд долл. США.

Как сообщал УНИАН, официальный обменный курс гривни к доллару США в октябре укрепился на 1,2%.

Вчера, 30 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,54/25,56 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.