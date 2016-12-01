Повышение минимальной пенсии с декабря коснется 8,5 миллиона украинцев – Розенко

Повышение минимальной пенсии с 1 декабря текущего года с 1130 грн до 1247 грн коснется 8,5 млн украинских пенсионеров, сообщил на заседании Совета по делам лиц с инвалидностью вице-премьер-министр Павел Розенко.

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«Пересмотр размера пенсионных выплат будет касаться приблизительно 8,5 млн пенсионеров, что станет небольшим, но приятным сигналом обществу, что результатом реформ все-таки становится повышение уровня и качества жизни», - сказал он.

Розенко отметил, что на 250 грн повысится выплата в связи с утратой кормильца из числа военнослужащих. Такие выплаты получают более 140 тыс. украинцев.

«Повышение пенсии инвалидам войны и участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС будет происходить в размерах от 200 до 340 грн. И пенсии будут пересматриваться соответственно для 118 тыс. инвалидов войны и 8 тыс. инвалидов–участников ликвидации аварии на ЧАЭС», - добавил он.

Также вице-премьер сообщил, что для 400 тыс. инвалидов детства выплата увеличится на приблизительно 240 грн.

Как сообщал УНИАН, минимальная зарплата и прожиточный минимум с 1 декабря повышаются на 10,1% - до 1600 грн - согласно закону о госбюджете на 2016 год. Таким образом, с учетом налогов, минимальный заработок для украинца составит 1444 гривни.

Согласно постановлению Кабинета министров №840, с 1 декабря также повышаются должностные оклады для работников бюджетной сферы в среднем на 12,7%. Как ранее заявлял премьер-министр Владимир Гройсман, должностной оклад работника первого тарифного разряда увеличивается с 1 декабря на 150 грн - до 1335 грн. Зарплаты учителей должны вырасти на 260-450 грн, медицинских работников - в среднем на 246-363 грн в зависимости от должности и квалификации.

Всего с начала года рост социальных стандартов составил 16,1%.