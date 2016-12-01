В Днепре приняли бюджет на 2017 год

Об этом сообщает сайт 056.ua.

За бюджет проголосовали 36 депутатов горсовета. Доход бюджета запланирован на уровне порядка 10,5 млрд грн. Расходная часть бюджета также составляет порядка 10,5 млрд грн.

Читайте такжеНакинут 100-150 гривень: в Украине с сегодняшнего дня выросли соцстандарты

Большая часть доходов бюджета-2017 будет состоять из НДФЛ (налог на доходы физических лиц) - это составит 52% от общего дохода бюджета-2017.

Расходная часть: 26% отдадут на образование, 1,7 млрд грн на ЖКХ, еще 1,7 млрд грн на соцзащиту и 630 млн грн на транспорт.

Бюджет города на 2017 год рассчитывался из минимальной зарплаты в 3200 грн. Хотя государственный бюджет на 2017 год еще не принят.

Средняя зарплата по Днепру в 2017 году предположительно составит 5 685 грн.