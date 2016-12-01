НБУ: если бюджет не примут в первой декаде декабря, транша МВФ до конца года не будет

В случае непринятия Верховной Радой Украины государственного бюджета на 2017 год в первой декаде декабря возможность получения очередного транша от Международного валютного фонда до конца года практически нулевая, сообщил сегодня журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.

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«Пока что формально мы оставляем в наших прогнозах получение транша МВФ в размере 1,3 млрд долл. Но мы понимаем, что окно для получения транша очень сужается. И очень сильно зависит от возможности парламента принять бюджет в начале декабря. Если бюджет не будет принят в первой декаде декабря, то возможность получения транша до конца года практически нулевая», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 18 ноября обнародовал заявление по итогам работы последней миссии в Украине, согласно которому принятие правительственного проекта государственного бюджета на 2017 год, сформированного с учетом ориентиров реформ, одобренных МВФ, является одним из условий успешного завершения третьего пересмотра программы.

Кроме того, Фонд ожидает сохранения в Украине финансовой стабильности и продолжения мер, направленных на борьбу с коррупцией.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл.